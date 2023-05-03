Из аварийного дома самарец переехал в новую квартиру благодаря судебным приставам

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Мужчина, относящийся к категории «дети Великой Отечественной войны», проживал в признанном аварийным доме в г. Самаре. По решению суда органы местного самоуправления обязаны были предоставить 80-летнему жителю областной столицы равнозначное благоустроенное жилое помещение. Однако передача ключей от новой квартиры затянулась на неопределенный срок.

Для принудительного исполнения документ поступил в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары. Сотрудником Службы неоднократно вручались требования об исполнении судебного решения. Также ответственные лица предупредили о привлечении их к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Итогом принятых мер стало получение мужчиной долгожданной благоустроенной квартиры в новостройке.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.