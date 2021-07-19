Иномарка сбила девушку-пешехода в Тольятти

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18 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 01:10 в Тольятти. Водитель 1983 года рождения, стаж вождения которого составляет 20 лет, двигался на автомобиле «Kia Rio» по ул. Революционной со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Фрунзе. В районе дома № 54 Б по ул. Революционной, он допустил наезд на девушку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо, вне пешеходного перехода. В результате ДТП девушке-пешеходу было назначено амбулаторное лечение.