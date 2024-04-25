В ДТП в Большеглушицком районе пострадали двое

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24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в котором пострадали 12 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в Большеглушицком районе. В 05:00 час. 27-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигался по автодороге «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» в направлении г. Самара. В пути следования на 90 км. указанной автодороги нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 36-летнего водителя, который двигался в направлении с. Большая Черниговка. С места ДТП госпитализированы водитель и 43-летний пассажир автомашины Chevrolet Lacetti