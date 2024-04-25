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В Сызранском районе произошло столкновение трех фур и фургона «ГАЗель»

25 апреля 2024 11:48
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В Сызранском районе произошло столкновение трех фур и фургона «ГАЗель»

24 апреля в 17 часов 25 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 894 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 в количестве 2 человек личного состава на одной единице техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение трех фур: «MAN», «Renault», «SCANIA» и фургона «ГАЗель». Водитель ГАЗели, к сожалению, погиб на месте. Пожарные-спасатели провели аварийно – спасательные работы: сбор информации и помощь поисково-спасательной службе Самарской области. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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