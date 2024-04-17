Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Безенчуке задержал грабителя

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Около восьми часов вечера злоумышленник зашел в магазин, расположенный на автозаправочной станции. По словам персонала АЗС, мужчина долго стоял, как будто что-то выбирал на витрине. Затем взял с нее несколько наименований продукции и скрылся. Оператор заправки нажала кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Уточнив, что произошло и выяснив, как выглядел грабитель, стражи правопорядка передали его приметы в дежурную часть полиции и другим росгвардейским экипажам. Узнав у работниц АЗС, в каком направлении скрылся преступник, сотрудники Росгвардии начали его поиск.

Отрабатывая прилегающую территорию, уже через несколько минут в квартале от места происшествия патрульные обнаружили мужчину, внешность которого подходила под описание злоумышленника. В свою очередь, увидев служебный автомобиль, он попытался скрыться, но безуспешно – сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1990 года рождения.

Росгвардейцы передали задержанного следственно-оперативной группе полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».