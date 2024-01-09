Движение по трассе М11 возобновили после массового ДТП

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По скоростной платной трассе М-11 "Нева" вновь поехали автомобили — движение было восстановлено после массового ДТП, случившегося накануне.

В пресс-службе управления ГИБДД Новгородской области уточнили, что на месте происшествия остался один автомобиль. Всего на трассе в понедельник столкнулись более 60 грузовиков и легковых машин​​​, движение было перекрыто, а на 545-м километре организовали съезд на трассу М-10 Москва – Петербург.

В результате ДТП погибли четверо, включая одного ребенка, 16 человек пострадали, в том числе пятеро детей. Всего на месте происшествия работали 68 специалистов и 27 единиц техники. Сотрудники ГИБДД оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей.

Прокуратура Новгородской области ведет проверку в связи со случившимся, а Следственный комитет открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья, пишет Смотрим.