Две иномарки столкнулись на ул. Демократической в Самаре

5 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 242 нарушения ПДД РФ, в том числе 35 фактов незаконной «тонировки» и 12 – управления ТС с признаками опьянения.

Одно из ДТП произошло утром в Промышленном районе Самары. 55-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по ул. Демократическая со стороны ул. Георгия Димитрова.

В пути следования возле дома №1 при повороте, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 57-летнего водителя.

Пассажир Volkswagen Polo – 49-летняя женщина с места ДТП госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО