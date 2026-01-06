Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как был пьян.
В Красноярском районе мужчина в ходе ссоры едва не задушил соседку
Госпитализирована пассажирка одного из автомобилей.
Две иномарки столкнулись на ул. Демократической в Самаре
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00.
В Рождественскую ночь в Самаре организуют автобусы к городским храмам
Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 
Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС.
В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной.
Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
Две иномарки столкнулись на ул. Демократической в Самаре

125
Госпитализирована пассажирка одного из автомобилей.

5 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 242 нарушения ПДД РФ, в том числе 35 фактов незаконной «тонировки» и 12 – управления ТС с признаками опьянения.

Одно из ДТП произошло утром в Промышленном районе Самары. 55-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по ул. Демократическая со стороны ул. Георгия Димитрова. 

В пути следования возле дома №1 при повороте, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 57-летнего водителя.

Пассажир Volkswagen Polo – 49-летняя женщина с места ДТП госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

