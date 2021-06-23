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Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе

23 июня 2021 12:59
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Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе

22 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 12:30 в Сызранском районе. Водитель 1980 года рождения, двигался на легковом автомобиле по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва. В пути следования, не выбрал скорость движения и врезался в грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1962 года рождения, который стоял в колонне транспортных средств. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, девочки 2009 и 2013 года рождения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП ДТП с детьми пострадавшие

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