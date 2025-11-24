Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани

24 ноября 2025 12:15
94
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани

23 ноября в 07:50 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск. К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 103 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35. По прибытии было установлено, что горит внутренне помещение бани на площади 12 квадратных метров. Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы. В 08:03 пожар был локализован, в 08:08 – была объявлена ликвидация открытого горения, а в 08:50 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В 10:52 поступило сообщение о пожаре в селе Большой Толкай. По прибытии наших специалистов было установлено, что горит баня на площади 24 квадратных метра. На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 11:01 пожар был локализован, а в 12:00 – объявлена ликвидация последствий пожара.
Причины пожаров устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности.
В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
21 ноября 2025, 17:11
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Происшествия
816
Для тушения возгорания привлекались 42 специалиста и 14 единиц техники.
20 ноября 2025, 15:58
В Отрадном ночью горел автосервис 
Для тушения возгорания привлекались 42 специалиста и 14 единиц техники. Происшествия
1417
В Отрадном ночью горел автосервис
20 ноября 2025, 13:45
В Отрадном ночью горел автосервис
Огонь распространился на 400 "квадратов". Происшествия
1408
В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
Весь список