Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани

23 ноября в 07:50 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск. К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 103 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35. По прибытии было установлено, что горит внутренне помещение бани на площади 12 квадратных метров. Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы. В 08:03 пожар был локализован, в 08:08 – была объявлена ликвидация открытого горения, а в 08:50 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

В 10:52 поступило сообщение о пожаре в селе Большой Толкай. По прибытии наших специалистов было установлено, что горит баня на площади 24 квадратных метра. На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 11:01 пожар был локализован, а в 12:00 – объявлена ликвидация последствий пожара.

Причины пожаров устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"