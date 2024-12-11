Два крупных возгорания сухой травы тушили в Красноярском районе

94

10 декабря в 13 часов 33 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Большая Каменка на улице Ботаева. Уже на месте вызова было установлено, что горит трава на площади 500 квадратных метров, существует угроза распространения огня на жилые дома и надворные постройки. На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б». Полная ликвидация пожара объявлена в 14 часов 27 минут.



Сегодня в 6 часов 32 минут в Отряд поступило сообщение о пожаре в районе села Средняя Солонцовка и трассы М-5. На место пожара был направлен расчет из пожарно – спасательный части №110 Отряда № 41. По прибытии было установлено, что горит трава на площади 400 квадратных метров. На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б». Полная ликвидация пожара объявлена в 7 часов 20 минут.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"