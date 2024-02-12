ДТП со Skoda Octavia и Lada Granta произошло в Клявлинском районе

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10 февраля в 12 часов 17 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 119 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 15 километре автодороги «Клявлино-Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие. Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 119 в количестве трех человек на пожарной автоцистерне. По прибытии было установлено, что произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lada Granta.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: после осмотра места происшествия на предмет утечки топлива отключили систему электропитания во избежание возникновения возгорания, произвели стабилизацию транспортных средств. На месте также работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В результате аварии никто не пострадал. Причина дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"