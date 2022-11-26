ДТП с пострадавшими произошло в Волжском районе

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25 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе в 07:35 час. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 21102», двигался со стороны поселка Черновский в направлении села Рамушки. На 11 км 200 м автодороги «Николаевка-Черновский-Белозерки» не убедился в безопасности, при обгоне выехал на полосу встречного движения там, где это не запрещено, и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Cruze», под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался во встречном направлении. Пострадали оба водителя, госпитализированы в медицинское учреждение.