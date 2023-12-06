Должника-алиментщика в Самаре задержали при попытке дать взятку судебному приставу

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Должник по алиментам из г. Самары попытался решить вопрос с исполнительным производством путем дачи взятки судебному приставу. В результате проведения оперативных мероприятий злоумышленника задержали.

К сотруднику ГУФССП России по Самарской области обратился мужчина в возрасте 40 лет с просьбой за вознаграждение решить вопрос, связанный со взысканием с него алиментных платежей. Должник посчитал, что взятка должностному лицу избавит его от применения судебным приставом комплекса ограничительных мер. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

В ходе проведения оперативного эксперимента житель г. Самары был «пойман за руку» и задержан правоохранительными органами. В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.