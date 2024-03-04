Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске

Я нашел ошибку
Главные новости:
На домашнем льду самарские спортсмены показали высокие результаты, завоевав 5 медалей.
В Самарской области завершился чемпионат ПФО по керлингу 
В турнире, который проходил на открытом стадионе «Нефтяник» в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона.
Команда ТОАЗа — серебряный призер регионального турнира по хоккею с мячом
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
Суд обязал администрацию Новокуйбышевска принять на учет бесхозяйные участки автодорог
Суд обязал администрацию Новокуйбышевска принять на учет бесхозяйные участки автодорог
Чапаевец ударил женщину кулаком в лицо, а она ответила ударом ножа
Чапаевец ударил женщину кулаком в лицо, а она ответила ударом ножа
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
В России подорожали запчасти для отечественных автомобилей
В России подорожали запчасти для отечественных автомобилей
в Самаре в спорткомплексе "Маяк" прошел Национальный кубок по силовым видам спорта
В Самаре в спорткомплексе "Маяк" прошел Национальный кубок по силовым видам спорта
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает школьников и студентов принять участие в литературном состязании «Читательский кураж»
4 марта в Самарском зоопарке стартует конкурс «Лучший скворечник-2024»
В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске

4 марта 2024 13:00
145
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске:

"На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Жертв и пострадавших нет. Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены.

Нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами. Переговорил с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым. Устраняются все отклонения от графика движения поездов. Часть маршрутов скорректированы и перенаправлены в обход. Регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ.

Поручил Министерству транспорта Самарской области подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по тем маршрутам, где временно приостановлено движение. По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами".

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
03 марта 2024, 10:27
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
180 талантливых участников представляют Самарскую область, еще 90 волонтеров трудится на площадках. Общество
660
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
02 марта 2024, 13:23
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
Дмитрий Азаров на Всемирном фестивале молодежи встретился с делегациями Самарской области и Республики Сербия. Общество
955
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
01 марта 2024, 19:31
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
На Совете был представлен самарский опыт взаимодействия органов власти с жителями. Политика
1743
В центре внимания
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
4 марта 2024  14:02
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
73
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
4 марта 2024  13:00
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
137
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
4 марта 2024  10:24
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
267
Самарскую область накрыл туман
4 марта 2024  09:18
Самарскую область накрыл туман
203
Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на открытие с подарком от Самарской губернии.
3 марта 2024  18:17
На ВФМ-2024 состоялась церемония открытия уникальной библиотеки университета "Сириус"
513
Весь список