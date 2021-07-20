Девушка, сбившая на машине трех детей, полностью признала свою вину

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18-летняя московская студентка Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей, полностью признала свою вину и раскалялась в том, что стала виновницей трагедии. Об этом сообщили ТАСС в окружении семьи девушки.

Родственники выразили готовность хоть чем-то помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля "Мазда" сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Скончались пятилетний и трёхлетний мальчики.

В субботу девушка была помещена под домашний арест. Однако накануне Тверской суд Москвы по просьбе прокуратуры изменил ей меру пресечения на содержание под стражей до 16 сентября.

Надзорное ведомство ужесточило обвинение Башкировой. Теперь дело расследуется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

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