Число погибших в кафе «Полигон» в Костроме выросло до 13

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Тринадцать человек погибли при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ранее было известно о пяти погибших. Четверо пострадали? пишет Коммерсантъ.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что предварительной причиной пожара стало использование петарды одним из посетителей. Как передает ТАСС, это была не петарда, а охотничья ракетница. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (по ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:37. В здании обрушилась кровля. Открытое горение на площади 3,5 тыс. кв. м. было локализовано утром. Из здания были эвакуированы около 250 человек. На место прибыл губернатор Сергей Ситников.