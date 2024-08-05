Частный дом на 120 кв. метрах горел в Большечерниговском районе

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В воскресенье, 4 августав 11 часов 24 минуты диспетчеру поступило сообщение о том, что горит частный дом в поселке Кинзягулово. На место пожара был направлен дежурный караул в количестве семи человек на трех единицах пожарной техники. По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 120 квадратных метров. Оперативно на тушение были поданы 3 пожарных ручных ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы. В 12 часов 11 минут пожар был локализован, в 15 часов 20 минут объявлена полная ликвидация пожара.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"