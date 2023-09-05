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Бывший муж в Чапаевске не пускал в квартиру экс-супругу, а также не отдавал ей ее имущество.

5 сентября 2023 12:24
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Бывший муж в Чапаевске не пускал в квартиру экс-супругу, а также не отдавал ей ее имущество.

Сотрудникам ГУФССП России по Самарской области пришлось вмешаться в дела семейные. Бывший муж не пускал в квартиру экс-супругу, а также не отдавал ей ее имущество.

После развода суд обязал жителя г. Чапаевска передать в собственность бывшей жене диван, стенку, письменный стол, стиральную машину и другие предметы мебели и бытовой техники. Экс-супруг с решением суда не согласился. Бывшую жену в квартиру не пускал. Имущество ей не вернул.

На основании судебного решения в отделении судебных приставов г. Чапаевска было возбуждено два исполнительных производства: об обязании не чинить препятствий в пользовании квартирой и о передачи бывшей жене имущества. О возбуждении исполнительных производств должник был уведомлен.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель пояснил мужчине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафных санкций. Так, по каждому исполнительному производству может быть вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, что в общей сумме составит 10 тысяч рублей.

Решив, что испытывать на себе меры принудительного воздействия он не хочет, должник передал бывшей жене дубликат ключей от входной двери, а также всё ее имущество.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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