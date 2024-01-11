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Более 30% произошедших пожаров в наступившем году произошло по причине неисправности проводки и электрооборудования

11 января 2024 12:27
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Более 30% произошедших пожаров в наступившем году произошло именно по причине неисправности проводки и электрооборудования

Местами по Самарской области снова ожидается мороз -30ºС. Объявлен желтый уровень опасности.

Такое сообщение от синоптиков далеко не редкость в середине зимы. При этом не стоит забывать, что помимо переохлаждения и обморожения зимой можно получить травмы и от тепла, в частности, от электронагревательного оборудования. Чаще всего причиной возгораний становится вовсе не сам прибор, а перегрузка сети в жилище и ветхость электропроводки.

Более 30% произошедших пожаров в наступившем году произошло именно по причине неисправности проводки и электрооборудования. В 2023 году произошло 8173 пожаров. Из них по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования -1499 пожаров.

Сотрудники регионального управления МЧС России напоминают: для того, чтобы избежать возгорания необходимо

  • вовремя проводить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
  • не использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
  • не оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы;
  • не допускать перегрузку в электросети, включая в одну сеть электроприборы повышенной мощности;
  • не использовать неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства;
  • установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели;
  • перед уходом из дома убедиться, что газовое и электрическое оборудование выключено.
  • Также важно помнить основные правила эксплуатации обогревательных приборов:
  • внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней;
  • систематически проверяйте исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь и не используйте его для сушки вещей.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует придерживаться следующих требований:

Перед пользованием колонкой или печью необходимо убедиться в наличии тяги в дымоходе. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя допускать перекаливания печи, применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае беды звоните по телефонам 01, 101.

Теги: МЧС

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