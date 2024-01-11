Более 30% произошедших пожаров в наступившем году произошло по причине неисправности проводки и электрооборудования

Местами по Самарской области снова ожидается мороз -30ºС. Объявлен желтый уровень опасности.
Такое сообщение от синоптиков далеко не редкость в середине зимы. При этом не стоит забывать, что помимо переохлаждения и обморожения зимой можно получить травмы и от тепла, в частности, от электронагревательного оборудования. Чаще всего причиной возгораний становится вовсе не сам прибор, а перегрузка сети в жилище и ветхость электропроводки.
Более 30% произошедших пожаров в наступившем году произошло именно по причине неисправности проводки и электрооборудования. В 2023 году произошло 8173 пожаров. Из них по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования -1499 пожаров.
Сотрудники регионального управления МЧС России напоминают: для того, чтобы избежать возгорания необходимо
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует придерживаться следующих требований:
Перед пользованием колонкой или печью необходимо убедиться в наличии тяги в дымоходе. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя допускать перекаливания печи, применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае беды звоните по телефонам 01, 101.