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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю

2 сентября 2024 10:49
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Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю

Из-за протечки кровли одну из квартир в Промышленном районе г. Самары систематически затапливало. Судебные приставы предупредили руководство организации о привлечении к уголовной ответственности, после ремонт кровли управляющей компанией был выполнен.

В результате нарушения целостности кровли квартиру одного из собственников постоянно затапливало. Мужчина неоднократно просил управляющую компанию отремонтировать крышу, однако в крайний раз организация и вовсе отказалась составлять акт о залитии.  Мужчина обратился в суд, который принял сторону собственника жилья.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Руководство организации, зная о возбужденном исполнительном производстве, не приступало к началу работ. Первым аргументом, побудившим исполнить решение суда, стало вынесение сотрудником службы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, вторым – предупреждение об уголовной ответственности.
  Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, управляющая компания произвела ремонт кровли. Исполнительное производство окончено, решение суда исполнено.

 

Теги: Судебные приставы

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