Благодаря судебным приставам в квартире самарской дольщицы доделали ремонт и устранили недостатки

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Судебные приставы Ленинского района г. Самары побудили застройщика исправить недостатки в сданной квартире. Вопреки заключенному договору в жилом помещении не были отштукатурены стены и залит пол, а также имелся дефект в застеклении лоджии.

Между жительницей г. Самары и застройщиком был заключен договор долевого строительства, согласно которому последний обязался передать владелице однокомнатную квартиру площадью 50 кв.м. в установленный срок. Однако к указанному времени объект не был готов. Тогда между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому застройщик должен был отштукатурить стены и залить пол. Обязательства юридическим лицом были проигнорированы. Более того, по результатом осмотра выявлены нарушения в установке стекла на лоджии.

Женщина обратилась в суд с заявлением, в котором просила обязать застройщика устранить выявленные нарушения и произвести ремонтные работы согласно дополнительному соглашению. Суд требования владелицы квартиры удовлетворил. В отделении судебных приставов Ленинского района

г. Самары на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника-организацию об ответственности за уклонение от исполнения свои обязательств и разъяснил, что за дальнейшее бездействие к ответственным лицам будут применены меры принудительного характера.

Работы застройщик выполнил только после вынесения судебным приставом постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Судебный пристав-исполнитель, убедившись, что решение суда исполнено застройщиком в полном объеме, окончил исполнительное производство.