Я нашел ошибку
Главные новости:
Армен Бенян дал самарцам рекомендации на Старый Новый год и Крещение
Армен Бенян дал самарцам рекомендации на Старый Новый год и Крещение
В Самаре на Крещение, 19 января, ожидается потепление
В Самаре на Крещение, 19 января, ожидается потепление
В Самаре взяли под охрану 10 зданий
В Самаре взяли под охрану 10 зданий
Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию
Житель Чапаевска решил погреться в открытом авто и угнал его
Житель Чапаевска решил погреться в открытом авто и угнал его
В Самарской области по результатам рейдов по алкоголю за первую неделю составлено 9 протоколов
В Самарской области по результатам рейдов по алкоголю за первую неделю составлено 9 протоколов
В Тольятти мошенники обманули четверых бабушек
В Тольятти мошенники обманули четверых бабушек
Александр Пелевин и Петр Лундстрем встретятся с гостями самарского литературно-просветительского фестиваля «Путь к Победе»
Александр Пелевин и Петр Лундстрем встретятся с гостями самарского литературно-просветительского фестиваля «Путь к Победе»
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.78
-1.24
EUR 72.79
-1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Благодаря судебным приставам в квартире самарской дольщицы доделали ремонт и устранили недостатки

13 января 2023 09:59
107
Благодаря судебным приставам в квартире дольщицы доделали ремонт и устранили недостатки

Судебные приставы Ленинского района г. Самары побудили застройщика исправить недостатки в сданной квартире. Вопреки заключенному договору в жилом помещении не были отштукатурены стены и залит пол, а также имелся дефект в застеклении лоджии.

Между жительницей г. Самары и застройщиком был заключен договор долевого строительства, согласно которому последний обязался передать владелице однокомнатную квартиру площадью 50 кв.м. в установленный срок. Однако к указанному времени объект не был готов. Тогда между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому застройщик должен был отштукатурить стены и залить пол. Обязательства юридическим лицом были проигнорированы. Более того, по результатом осмотра выявлены нарушения в установке стекла на лоджии.

Женщина обратилась в суд с заявлением, в котором просила обязать застройщика устранить выявленные нарушения и произвести ремонтные работы согласно дополнительному соглашению. Суд требования владелицы квартиры удовлетворил. В отделении судебных приставов Ленинского района
 г. Самары на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника-организацию об ответственности за уклонение от исполнения свои обязательств и разъяснил, что за дальнейшее бездействие к ответственным лицам будут применены меры принудительного характера.

Работы застройщик выполнил только после вынесения судебным приставом постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Судебный пристав-исполнитель, убедившись, что решение суда исполнено застройщиком в полном объеме, окончил исполнительное производство.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Столкнулись с проявлениями коррупции – сообщите!
12 января 2023, 10:33
Столкнулись с проявлениями коррупции – сообщите!
Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована. Общество
312
Неуплата долга сызранкой привела к аресту и реализации автомобиля
12 января 2023, 09:56
Неуплата долга сызранкой привела к аресту и реализации автомобиля
Она задолжала 52 тысяч рублей. Происшествия
306
Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства
11 января 2023, 12:55
Электронные сервисы помогут самарцам узнать о ходе исполнительного производства
Сегодня на портале Госуслуг можно сформировать обращение по любым жизненным ситуациям. Общество
416
В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
369
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
365
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
930
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
1513
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
438
Весь список