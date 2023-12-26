Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%
В ЦИК сообщили, сколько человек заявили о намерении участвовать в выборах президента
В ЦИК сообщили, сколько человек заявили о намерении участвовать в выборах президента
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
врач рассказала, как подготовиться к встрече Нового года с детьми
Врач рассказала, как подготовиться к встрече Нового года с детьми
В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину
В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ
Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.97
0.03
EUR 101.58
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Благодаря работе судебных приставов новокуйбышевец выплатил долг по алиментам

26 декабря 2023 11:18
177
Благодаря работе судебных приставов новокуйбышевец выплатил долг по алиментам

После ареста судебными приставами г. Новокуйбышевска расчетных счетов в двух банках мужчина оплатил долг перед 13-летней дочерью.

В соответствии с решением суда, мужчина обязан уплачивать алименты в размере ¼ доли от всех видов доходов в пользу бывшей жены на содержание своей дочери. Однако отец всячески старался не вспоминать о своем долге и игнорировал требования исполнительного документа. Судебные приставы г. Новокуйбышевска возбудили в отношении него исполнительное производство.

Сотрудники Службы в свою очередь старались напомнить мужчине о том, что у него есть ребенок, который нуждается в отцовской поддержке и внимании. Также судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины, и наложил запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Желая избавиться от наложенных на него ограничений, алиментщик полностью погасил долг перед 13-летней дочерью. При этом отсутствие задолженности не освободило мужчину от ежемесячной выплаты алиментов своему ребенку. Переводить часть своего дохода он будет обязан до совершеннолетия дочери.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанку на ее половину участка не пускал бывший муж
25 декабря 2023, 11:23
Самарчанку на ее половину участка не пускал бывший муж
Более того, мужчина установил будку охранной сторожевой собаки рядом с калиткой. Происшествия
510
В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату
23 декабря 2023, 12:02
В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату
Общая сумма погашенной задолженности составила 500 тысяч рублей. Общество
1037
Еженедельные приемы граждан по вопросам взыскания алиментов в регионе продолжаются
22 декабря 2023, 13:28
Еженедельные приемы граждан по вопросам взыскания алиментов в регионе продолжаются
Следующая встреча запланирована на 28 декабря. Общество
707
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
26 декабря 2023  14:39
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
11
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
26 декабря 2023  13:19
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
117
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
26 декабря 2023  11:34
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
185
В Самаре в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев
25 декабря 2023  17:34
В Самаре в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев
591
В период новогодних и рождественских праздников в Самаре введен особый противопожарный режим
25 декабря 2023  16:20
В период новогодних и рождественских праздников в Самаре введен особый противопожарный режим
1215
Весь список