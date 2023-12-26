Благодаря работе судебных приставов новокуйбышевец выплатил долг по алиментам

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После ареста судебными приставами г. Новокуйбышевска расчетных счетов в двух банках мужчина оплатил долг перед 13-летней дочерью.

В соответствии с решением суда, мужчина обязан уплачивать алименты в размере ¼ доли от всех видов доходов в пользу бывшей жены на содержание своей дочери. Однако отец всячески старался не вспоминать о своем долге и игнорировал требования исполнительного документа. Судебные приставы г. Новокуйбышевска возбудили в отношении него исполнительное производство.

Сотрудники Службы в свою очередь старались напомнить мужчине о том, что у него есть ребенок, который нуждается в отцовской поддержке и внимании. Также судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины, и наложил запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Желая избавиться от наложенных на него ограничений, алиментщик полностью погасил долг перед 13-летней дочерью. При этом отсутствие задолженности не освободило мужчину от ежемесячной выплаты алиментов своему ребенку. Переводить часть своего дохода он будет обязан до совершеннолетия дочери.