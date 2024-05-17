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В Самаре за сутки двое детей попали под машину

17 мая 2024 13:27
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В Самаре за сутки двое детей попали под машину

16 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в котором пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в Красноглиниском районе Самары. В 17:55 час. 49-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, двигался по 1-му кварталу со стороны Московского шоссе в направлении Красноглинского шоссе. В пути следования, в районе дома №50 по 2-му кварталу п. Мехзавод, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Пешеход госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 19:57 час. 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, двигался по ул. Засамарская Слобода со стороны ул. Осетинская в направлении ул. Виталия Талабаева. В пути следования, в районе дома №14 по ул. Осетинская, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в не положенном для перехода месте. Пешеходу рекомендовано –амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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