11-летние девочки на электросамокате сбили женщину в Самаре

В Самаре на улице Урицкого две 11-летние школьницы на электросамокате совершили наезд на женщину. По информации из открытых источников, девочки управляли средством индивидуальной мобильности.

В результате происшествия пострадавшая получила ушибы мягких тканей и позвоночника. Мать одной из несовершеннолетних связалась с полицией после того, как ей позвонили правоохранители.

По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2025 года в Самарской области количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 127% – до 98 случаев. Травмы различной степени тяжести получили 38 человек, в 29 происшествиях фигурировали несовершеннолетние.

На фоне роста числа аварий обсуждается введение дополнительных ограничений на использование электросамокатов в парках, скверах и на пешеходных улицах.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, пишет Самара24Онлайн.