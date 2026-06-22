Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре массово отменяются и задерживаются перелеты в Москву и Краснодарский край
В Самаре массово отменяются и задерживаются перелеты в Москву и Краснодарский край
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО
Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО
Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень
Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень
Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби
Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби
Самарский космонавт Олег Кононенко отметил День рождения
Самарский космонавт Олег Кононенко отметил День рождения
Выпускники из Самарской области — победители телепередачи «Умницы и умники»
Выпускники из Самарской области — победители телепередачи «Умницы и умники»
В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией
В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
1.53
EUR 84.17
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская»
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

11-летние девочки на электросамокате сбили женщину в Самаре

210
11-летние девочки на электросамокате сбили женщину в Самаре

В Самаре на улице Урицкого две 11-летние школьницы на электросамокате совершили наезд на женщину. По информации из открытых источников, девочки управляли средством индивидуальной мобильности.

В результате происшествия пострадавшая получила ушибы мягких тканей и позвоночника. Мать одной из несовершеннолетних связалась с полицией после того, как ей позвонили правоохранители.

По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2025 года в Самарской области количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 127% – до 98 случаев. Травмы различной степени тяжести получили 38 человек, в 29 происшествиях фигурировали несовершеннолетние.

На фоне роста числа аварий обсуждается введение дополнительных ограничений на использование электросамокатов в парках, скверах и на пешеходных улицах.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, пишет Самара24Онлайн.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2026, 12:50
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали трое детей
Несовершеннолетним пассажирам Kia Rio — 13-летней девочке, 5-летнему мальчику и 3-летней девочке — назначено амбулаторное лечение. Происшествия
693
Сегодня, 19 июня, в 12:34 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан.
20 июня 2026, 15:49
На автодороге Самара - Бугуруслан автомобиля Hyundai Starex съехал в кювет 
Сегодня, 19 июня, в 12:34 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на... Происшествия
1110
В Тольятти Skoda сбила подростка на СИМ
20 июня 2026, 13:17
В Тольятти Skoda сбила подростка на СИМ
Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись, на разрешающий сигнал светофора. Происшествия
953
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
31
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
22 июня 2026  09:43
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
151
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2026  09:30
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских медиков с Днем медицинского работника
21 июня 2026  10:51
Вячеслав Федорищев поздравил самарских медиков с Днем медицинского работника
734
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
1683
Весь список