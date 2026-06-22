Вячеслав Федорищев встретился с представителями животноводческого комплекса «Северная Нива Самара» в селе Старое Резяпкино.

"Производство молодое, но уже активно развивается. Сейчас здесь более 5 тысяч голов крупного рогатого скота голштинской породы, ведется строительство новых корпусов и специальных площадок. На предприятии создано более 300 рабочих мест для местных жителей.

Продолжили бизнес-диалог на встрече с предпринимателями Шенталинского и Клявлинского районов. Такие мероприятия провожу регулярно. Это позволяет услышать запросы бизнеса напрямую и оперативно на них реагировать.

Вопросы звучали разные – от участия в конкурсе грантов для бизнеса сферы креативных индустрий до привлечения высококвалифицированных кадров. Предприятия агропромышленного комплекса буквально конкурируют между собой за таких специалистов.

Отдельно говорили о семейном предпринимательстве. Сегодня это один из ресурсов для развития сельских территорий.

Обсудили, какую дополнительную помощь может оказать регион. Предприниматели отметили: меры поддержки действенные, но нужно их расширять.

Все вопросы взяли в проработку. Профильным министрам дал конкретные поручени", рассказал глава регионая.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области