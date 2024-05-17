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Руководители самарской фирмы погасили почти миллионный долг по зарплате после ареста авто

17 мая 2024 10:27
297
Руководители самарской фирмы погасили почти миллионный долг по зарплате после ареста авто

 

После вмешательства судебных приставов задолженность по заработной плате погашена перед 2 работниками одной из самарских организаций. 

Работники одной из самарских фирм обратились в суд с искомым заявлением в отношении своего работодателя. Руководство организации, где они были трудоустроены, игнорировало свои обязательства и не выплачивало им на протяжении нескольких месяцев заработную плату. Комиссия по трудовым спорам приняла сторону сотрудников фирмы.  Исполнительные документы о взыскании  задолженности по заработной плате на общую сумму в 963 тысячи рублей поступили на исполнение в отделение судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство учреждения о возбужденном исполнительном производстве и проинформировал о последствиях в случае неуплаты долга. Однако, не смотря на это, должник к исполнению требований судебного решения не приступил.

В рамках исполнительного производства было установлено, что за фирмой числится автомобиль Audi SQ7. В отношении транспортного средства было заведено разыскное дело. Судебными приставами, осуществляющими розыск, иномарка была установлена. В отношении транспортного средства акт описи и ареста.

Должник-организация с дорогостоящим автомобилем расставаться не захотел и полностью погасил задолженность перед своими сотрудниками в 963 тысячи рублей.

Теги: Судебные приставы

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