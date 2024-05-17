Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку

Утренний заряд оптимизма для нескольких сотен самарцев. Советы на вес золота от олимпийских чемпионов – как сохранить бодрость духа и крепость тела на долгие годы. На самарской набережной, рядом с бассейном ЦСКА, утреннюю зарядку с горожанами провели олимпийские чемпионы, краса и гордость российского спорта Александр Карелин и Светлана Хоркина. Мастер-класс состоялся в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии «Единая Россия».

«Та идея, которая была предложена Советом сторонников «ЕР» о проведении летних и зимних марафонов, обязательно получит продолжение. – рассказал сенатор, член Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия», трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин. – Буквально через несколько часов на самарской земле стартует турнир по греко- римской борьбе. И усилия руководства области и муниципалитета, и заинтересованность жителей, – все это говорит о том, что отношение к спорту здесь серьезное, работа идет, потенциал и уровень очень высокий».

В числе именитых спортсменов, которые приняли участие в марафоне «Сила спорта» на самарской площадке, – двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян. Все они – почетные гости международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», который проходит в эти дни в Самаре.

Чемпионы продемонстрировали разминку различной степени сложности. Светлана Хоркина – российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, трехкратная абсолютная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы показала простые упражнения для того, чтобы быть всегда на высоте. В мастер-классе вместе с сотнями жителей областной столицы принял участие волонтер «Единой России» и актвиист МГЕР Павел Желандинов: «Размяться вместе со звездами российского спорта – это, конечно, настоящий подарок. Совсем скоро я ухожу на срочную службу в армию, поэтому особенно важно быть в отличной физической форме, важно быть сильным и здоровым».

Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный сторонниками партии «Единая Россия», продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге.