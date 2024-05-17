Я нашел ошибку
Главные новости:
Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн
Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн
В Самаре за сутки двое детей попали под машину
В Самаре за сутки двое детей попали под машину
В России могут увеличить штраф за катание вдвоем на электросамокате
В России могут увеличить штраф за катание вдвоем на электросамокате
в Самарском университете им. Королёва состоится кинопоказ в рамках кинофестиваля "Кино на службе Отечеству".
В Самарском университете им. Королёва состоится кинопоказ в рамках кинофестиваля "Кино на службе Отечеству"
Мошенники лишили жительницу Самары денег, отложенных на поездку
Мошенники лишили жительницу Самары денег, отложенных на поездку
Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку
Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку
Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку

17 мая 2024 13:10
90
Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку
В рамках летнего спортивного марафона сторонников партии «Сила России» на самарской набережной прошла зарядка со знаменитыми российскими спортсменами Александром Карелиным и Светланой Хоркиной.
 

Утренний заряд оптимизма для нескольких сотен самарцев. Советы на вес золота от олимпийских чемпионов – как сохранить бодрость духа и крепость тела на долгие годы. На самарской набережной, рядом с бассейном ЦСКА,  утреннюю зарядку с горожанами провели олимпийские чемпионы, краса и гордость российского спорта Александр  Карелин и Светлана Хоркина. Мастер-класс состоялся в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии «Единая Россия».

«Та идея, которая была предложена Советом сторонников «ЕР» о проведении летних и зимних марафонов, обязательно получит продолжение. – рассказал сенатор, член Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия», трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин. – Буквально через несколько часов на самарской земле стартует  турнир по греко- римской борьбе. И усилия руководства области и муниципалитета, и заинтересованность жителей, – все это говорит о том, что отношение к спорту здесь серьезное,  работа идет, потенциал и уровень очень высокий».

В числе именитых спортсменов, которые приняли участие в марафоне «Сила спорта» на самарской площадке, – двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян. Все они – почетные гости  международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», который проходит в эти дни в Самаре.

Чемпионы продемонстрировали разминку различной степени сложности. Светлана Хоркина – российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, трехкратная абсолютная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы показала простые упражнения для того, чтобы быть всегда на высоте. В мастер-классе вместе с сотнями жителей областной столицы принял участие волонтер «Единой России» и актвиист МГЕР Павел Желандинов: «Размяться вместе со звездами российского спорта – это, конечно,  настоящий подарок.  Совсем скоро я ухожу на срочную службу в армию, поэтому особенно важно быть в  отличной физической форме, важно быть сильным и здоровым».

Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный сторонниками партии «Единая Россия», продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
16 мая 2024, 11:48
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
Начать утро активно на набережной Волги с именитыми россйскими спортсменами предлают жителям областной столицы 17 мая в рамках второго летнего спортивного... Политика
294
Марина Сидухина: Все начинается с семьи
15 мая 2024, 10:02
Марина Сидухина: Все начинается с семьи
В Год семьи и в Международный день семьи о планах на будущее и перспективах развития самого «семейного» партийного проекта «Единой России»... Политика
339
В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
150
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
277
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
416
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
377
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
911
Весь список