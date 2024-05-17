В России могут увеличить штраф за катание вдвоем на электросамокате

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С этим предложением выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Оно касается тех случаев, когда один из пассажиров - несовершеннолетний.

Волынец отметила, что с каждым годом популярность электросамокатов только растет, но вместе с этим становится больше нарушений Правил дорожного движения, пишет Сова.



Одно из них - катание вдвоем, за которое сейчас предусмотрено лишь незначительное наказание. Волынец уверена, что это недостаточная мотивация и определенно не тот сдерживающий фактор, который бы предотвратил желание подобного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).



Взяв это во внимание, она призвала увеличить сумму штрафа и напомнила об обеспечении безопасности детей.



Обращение уже отправлено на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, пишет RT.



Ранее в ГД предложили ограничить максимальную скорость СИМ.