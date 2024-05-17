Мошенники лишили жительницу Самары денег, отложенных на поездку

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В полицию обратилась жительница г. Самары 2002 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов она решила забронировать номер в отеле, так как планировала поездку в другой город. Сразу после оформления бронирования в одном из мессенджеров пострадавшей поступило сообщение, от администратора, которое содержало в себе информацию, что для бронирования номера необходимо внести предоплату в размере 50% от общей стоимости и ссылку на сайт, для оплаты. Пройдя по ссылке, женщина указала реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, поступивший в смс-сообщении, после чего администратор подтвердил бронирование.

В назначенный день, приехав в отель, женщина узнала, что сайт был поддельный и не принадлежал отелю, а она перевела мошенникам 20 000 рублей.