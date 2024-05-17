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В понедельник, 20 мая, в 15.00 в Самарском университете им. Королёва состоится кинопоказ в рамках кинофестиваля "Кино на службе Отечеству".

С 17 по 21 мая в Самаре при содействии Общественной палаты региона пройдет международный кинофестиваль "Кино на службе Отечеству". Мероприятие состоится по поручению Президента России по итогам встречи с матерями военнослужащих СВО.

Фестиваль в Самарской области был анонсирован в рамках международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю". Тема кинофестиваля – "Служение Отечеству". Зрителям покажут фильмы, снятые в зоне СВО. Также состоится творческая встреча-обсуждение картин с фронтовыми режиссерами и операторами.

Первые показы и презентация фестиваля "Кино на службе Отечеству" состоятся 17 и 18 мая на международном патриотическом фестивале "Самарское знамя".

С 20 мая показы фильмов пройдут в учреждениях образования и культуры региона.