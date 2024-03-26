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Алиментщика из Самары арестовали на 10 суток

26 марта 2024 10:51
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Алиментщика из Самары арестовали на 10 суток

Под арест на 10 суток отправили жителя г. Самары, игнорирующего родительские обязательства по выплате средств на содержание своей 7-летней дочери.

Суд обязал жителя г. Самары выплачивать денежные средства на содержание своей дочери в размере ¼ доли от ежемесячного дохода. В отделении судебных приставов Куйбышевского района
 г. Самары в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство.

Сотрудником Службы  должник о возбуждении исполнительного производства был уведомлен и о необходимости погашения задолженности предупрежден. Однако мужчина свои родительские обязанности продолжал игнорировать. От судебных приставов стал скрываться. В результате в отношении нее было заведено разыскное дело.

Судебным приставом, осуществляющим розыск, было установлено предполагаемое место нахождения должника и осуществлен выход. В отношении алиментщика составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По итогам рассмотрения материалов дела, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста.

После отбытия наказания за должником сохраняется обязанность по содержанию своего ребенка. Ему предстоит погасить образовавшуюся задолженность в размере 500 тысяч рублей и преступить к ежемесячному перечислению алиментных платежей. В случае дальнейшего уклонения от требований решения суда должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

 

Теги: Судебные приставы

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