21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Промышленном районе Самары.



Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии.

По предварительным данным, сегодня 10 августа, в 17:10, 21-летний водитель Ваз-21102 (лишенный права управления т/с, автомобиль снят с регистрационного учета) следовал по проспекту Кирова, со стороны улицы Вольская, в направлении улицы Свободы, в районе дома Nº 72 «А» по проспекту Кирова, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением автомобиля, допустил наезд на препятствие в виде световой опоры.

Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

