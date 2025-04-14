20-летнего тольяттинца осудили за погибшую женщину-пешехода

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Автозаводский районный суд г. Тольятти вынес приговор в отношении 20-летнего жителя города. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что 23.12.2023 в вечернее время, управляя автомобилем ВАЗ-21093, водитель следовал по Южному шоссе в г. Тольятти.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, осуществил маневр – перестроение и допустил наезд на пешехода - женщину, 1983 года рождения. От полученных повреждений она скончалась.

Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с удержанием 15 % из заработка осужденного в доход государства ежемесячно. Моральный вред возмещен подсудимым супругу погибшей добровольно в досудебном порядке.

Приговор в законную силу не вступил.