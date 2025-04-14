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17-летний сызранец собирался продать 50 пакетиков с наркотиком

14 апреля 2025 21:13
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17-летний сызранец собирался продать 50 пакетиков с наркотиком

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере).

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый получил посредством мессенджера в сети «Интернет»от от ранее незнакомого ему лица сведения о расположении наркотического вещества массой более 29 грамм. Действуя согласно ранее разработанному плану, молодой человек расфасовал указное вещество в 50 свертков, часть которых поместил в «тайники-закладки» на территории города Сызрани с целью их последующей реализации. Противоправная деятельной обвиняемого были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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