«Жизнь продолжается»: впервые на площадке Штаба общественной поддержки прошло занятие «Школы пациента»

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Свой проект представили участницы АНО «Живём с любовью». Их проект "Жизнь продолжается" направлен на поддержку онкологических пациентов-женщин, завершающих лечение онкозаболевания, а также находящихся в процессе реабилитации и ремиссии

Прекрасные и стойкие женщины из АНО «Живём с Любовью» не просто верят в чудеса, они творят их своими руками и сердцами - каждый день. Их замечательный проект предполагает разные форматы взаимодействия. Один из них - занятия «Школы пациента», на которые приглашаются врачи, эксперты, профильные специалисты.

На площадке Штаба общественной поддержки состоялось занятие «Школы пациента» с доктором Романом Кочетковым. Роман Иванович - заведующий хирургическим отделением № 2 «РЖД-Медицина», пластический хирург, онколог высшей категории, кандидат медицинский наук.

«Многие вопросы не задашь доктору на приеме, и возможно, даже не пойдёшь на консультацию с этим вопросом. А они крутятся в наших головах и зарождают сомнения в наших сердцах, доставляя нам дискомфорт, не понимая кому их адресовать», - говорят участницы мероприятия.

«Мы верим, что каждый пациент с онкологическим заболеванием способен изменить свою жизнь и достичь выздоровления благодаря своему устремлению к развитию. Мы создаём сообщество пациентов, где они могут общаться, делиться опытом и поддерживать друг друга на этом пути. При постановке онкологического диагноза, люди начинают проживать стадию шока Многие опускают руки, не понимают с чего начать лечение. Когда люди попадают в пространство нашего онкосообщества, они общаются в нашем чате и вне его, обмениваться опытом, наблюдают успешные примеры излечения», - уверены представители АНО «Живем с любовью».

В настоящее время количества участников проекта более 600 человек. И формат «Школы пациента» предполагает не только встречи с врачами и экспертами, но и групповые занятия по йоге, танцам и другим видам физической активности, которые помогают улучшать физическую форму и настроение.

Проект «Жизнь продолжается» АНО «Живем с любовью» реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Напомним, что по поручению секретаря реготделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова в Самарской области поддерживают социально важные проекты активных людей, начиная с идеи и заканчивая её реализацией. На базе Самарского регионального отделения и местных отделений «Единой России» создано свыше 100 ресурсных центров, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги для тех, то хотел бы участвовать в президентских грантовых конкурсах. Здесь помогают грамотно оформить заявку, оказывают консультационную и организационную поддержку, оказывают помощь в продвижении проекта в медиасреде и соцсетях. А в Штабе Общественной поддержки Самарской области гражданские активисты всегда находят помощь, понимание и отличную площадку под любые форматы мероприятий - от коворкинга до масштабного форума.