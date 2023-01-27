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Жители Сергиевского района стали участниками всероссийской акции «Тепло для героя».

27 января 2023 11:48
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жители Сергиевского района стали участниками всероссийской акции «Тепло для героя».
Добрая инициатива, приуроченная ко Дню защитника Отечества, реализуется в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и объединяет всех, кто хочет помочь нашим воинам-участникам специальной военной операции.
 

Волонтёры серебряного возраста – подопечные отделения социальной реабилитации села Сергиевск – уже отправили нашим бойцам более полусотни пар шерстяных носков, связанных собственноручно с теплом и любовью. Всем необходимым для работы вязальщиц обеспечивает региональное отделение партии. К акции активно подключились и депутаты областного парламента фракции «Единая Россия».

«Инициативы у наших волонтёров – хоть отбавляй. Но, конечно, очень важна поддержка.  Сегодня большое количество пряжи и спицы передал депутат Самарской Губернской Думы Михаил Смирнов. Это очень ценно для людей: они понимают, что включились в очень большое и важное дело, в котором задействованы сотни других энтузиастов. Мы уже отправили несколько посылок на фронт. И по обратной связи знаем, как радуются бойцы и тёплым вещам, и тёплым приветам из дома», - рассказал директор районного Центра общественных организаций Евгений Гришин.

Сергиевское отделение социальной реабилитации – дом, где согреваются сердца: здесь помогают заново почувствовать вкус жизни, радость общения и коллективного труда.

«Нас самих эта мысль согревает, что мы здесь вяжем и вкладываем в это дело всю свою душу. Тем более среди нас есть женщины, у кого сыновья ушли выполнить свой воинский долг. И мы знаем, что они с честью его выполнят.  Шесть посылок уже отправили и ещё готовы работать. Спасибо, что помогают   нам с пряжей. Каждую посылку сопровождаем своей материнской молитвой, верим в том, что наши мужчины вернуться с Победой», - поделилась эмоциями волонтер из Сергиевска Надежда Нестерова.

Все вновь связанные изделия воины получат  ко Дню защитника Отечества. Ещё есть время принять участие в акции и отправить нашим солдатам письма со словами поддержки и тёплый подарок, сделанный своими руками.

Теги: Единая Россия

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