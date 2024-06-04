Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации.
В Минфине поддерживают присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Как уточнили в подмосковном управлении Следственного комитета, женщину подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Главу "Империи сильнейших ведьм" задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме
Движение в связи с ремонтом дороги будет ограничено по ул. Ставропольской в оба направления от ул. Алма-атинской до Ташкентской
На ул. Ставропольской в Самаре провалился асфальт
Ими уже заинтересовались полиция и прокуратура. 
В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по данному вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.
Вячеслав Федорищев поручил Ивану Пивкину в течении недели подготовить программу обновления  общественного транспорта
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства

4 июня 2024 22:13
119
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства с участием врио вице-губернаторов, руководителей министерств, иных органов исполнительной власти. Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.

Заседанию предшествовал ряд рабочих встреч руководителя области с главами ведомств, которые он провел накануне и сегодня утром.

В ходе заседания Вячеслав Федорищев обозначил основные задачи, на которых необходимо сконцентрировать внимание и силы. Он подчеркнул важность исполнения национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, а также поручений, данных ему главой государства на встрече, состоявшейся на прошедшей неделе.

- Самое главное в нашей с вами работе – это вместе одним большим коллективом Правительства региона, федеральных структур, которые работают на территории субъекта, общественных организаций, деловых объединений понять, какие у нас точки роста, где мы можем быть сильнее. На что обращают внимание наши жители, о чем они постоянно говорят в своих поручениях, наказах, в обратной связи, - акцентировал внимание руководитель региона.

Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что каждый, являясь профессионалом, хорошо знает свою отрасль.

- Вы очень хорошо знаете болевые точки, знаете, что не до конца дожимали в нашей работе. Точно знаю, что у вас есть большие системные проекты, которые, может быть, даже смелее, чем позволяла нам до настоящего времени финансовая дисциплина. Где-то необходима поддержка федерального центра, серьезная поддержка, которая позволит большие проекты реализовать. Уважаемые коллеги, я вам обещаю, что всю поддержку, которая нам необходима, если проекты хорошие, мы получим. Я точно знаю, что нам под силу и проблемы решить, - отметил Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора нацелил участников заседания на конструктивную работу:

- Да, есть проблемы, достаточно серьезно накопившиеся - где-то годами, где-то более, но все в наших руках, поэтому я вас призываю в нашей работе быть максимально открытыми к людям, к жизни, предельно честными к себе, к руководству, в том числе федеральному, и конечно, к людям. И все у нас с вами получится.

 

Фото:  пресс-служба Правитеьства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
03 июня 2024, 15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу. Политика
536
Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.
30 мая 2024, 21:12
В Самаре филиал Третьяковки открылся для посетителей
Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров. Культура
890
Самарская область будет развивать сотрудничество с регионами Узбекистана по новым направлениям.
27 мая 2024, 16:49
Губернатор Дмитрий Азаров и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили направления развития сотрудничества
Самарская область будет развивать сотрудничество с регионами Узбекистана по новым направлениям. Политика
2825
В центре внимания
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
113
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
191
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
295
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
537
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
521
Весь список