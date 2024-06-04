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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства с участием врио вице-губернаторов, руководителей министерств, иных органов исполнительной власти. Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.



Заседанию предшествовал ряд рабочих встреч руководителя области с главами ведомств, которые он провел накануне и сегодня утром.



В ходе заседания Вячеслав Федорищев обозначил основные задачи, на которых необходимо сконцентрировать внимание и силы. Он подчеркнул важность исполнения национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, а также поручений, данных ему главой государства на встрече, состоявшейся на прошедшей неделе.



- Самое главное в нашей с вами работе – это вместе одним большим коллективом Правительства региона, федеральных структур, которые работают на территории субъекта, общественных организаций, деловых объединений понять, какие у нас точки роста, где мы можем быть сильнее. На что обращают внимание наши жители, о чем они постоянно говорят в своих поручениях, наказах, в обратной связи, - акцентировал внимание руководитель региона.



Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что каждый, являясь профессионалом, хорошо знает свою отрасль.



- Вы очень хорошо знаете болевые точки, знаете, что не до конца дожимали в нашей работе. Точно знаю, что у вас есть большие системные проекты, которые, может быть, даже смелее, чем позволяла нам до настоящего времени финансовая дисциплина. Где-то необходима поддержка федерального центра, серьезная поддержка, которая позволит большие проекты реализовать. Уважаемые коллеги, я вам обещаю, что всю поддержку, которая нам необходима, если проекты хорошие, мы получим. Я точно знаю, что нам под силу и проблемы решить, - отметил Вячеслав Федорищев.



Врио губернатора нацелил участников заседания на конструктивную работу:



- Да, есть проблемы, достаточно серьезно накопившиеся - где-то годами, где-то более, но все в наших руках, поэтому я вас призываю в нашей работе быть максимально открытыми к людям, к жизни, предельно честными к себе, к руководству, в том числе федеральному, и конечно, к людям. И все у нас с вами получится.

Фото: пресс-служба Правитеьства СО