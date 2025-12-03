Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступника
Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке

157
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки посетил новую поликлинику в пгт Смышляевка.  Глава региона оценил качество объекта, построенного по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области». Новый объект здравоохранения является подразделением Волжской районной клинической больницы. 

Поликлиника начала принимать пациентов в конце ноября текущего года, рассчитана на 1062 посещения в смену. Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В здании также будут работать отделение функциональной диагностики, отделения эндоскопических методов исследования, физиотерапии, реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностическое отделение.

По словам главного врача ГБУЗ СО «Волжская районная клиническая больница» Сергея Братко, это большая многопрофильная поликлиника, и ввиду ее расположения на стыке Самары и Волжского района ожидается, что к ней будут прикрепляться большое количество жителей.  Сейчас штат врачей и медсестер укомплектован, он будет расширяться по мере роста числа прикрепленного населения.

Губернатор осмотрел отделения поликлиники, пообщался с медицинским персоналом и посетителями. 
«Важнейшая поликлиника для территории - очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тысяч человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тысяч жителей. Все необходимые врачи работают, - отметил Вячеслав Федорищев. - Плюс объект построен по всем нормативам бережливой поликлиники, то есть здесь правильно разведены потоки посетителей, разделены входы в отделения. Сейчас прошли буквально всю больницу – очень комфортно». 

Глава региона подчеркнул, что строительство новых объектов здравоохранения и капремонт существующих будет вестись также в соответствии с принципом бережливой поликлиники.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершается капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, ведется строительство более 70 новых модульных объектов здравоохранения. На финальной стадии находятся работы по новой детской поликлинике в Самаре (ул. Панова\Часовая\Ерошевского). Медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, обновляется автопарк.

 

Фото пресс-службы правительства Самарской области

Теги: Акценты Медицина

