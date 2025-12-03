Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки посетил новую поликлинику в пгт Смышляевка. Глава региона оценил качество объекта, построенного по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области». Новый объект здравоохранения является подразделением Волжской районной клинической больницы.

Поликлиника начала принимать пациентов в конце ноября текущего года, рассчитана на 1062 посещения в смену. Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В здании также будут работать отделение функциональной диагностики, отделения эндоскопических методов исследования, физиотерапии, реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностическое отделение.

По словам главного врача ГБУЗ СО «Волжская районная клиническая больница» Сергея Братко, это большая многопрофильная поликлиника, и ввиду ее расположения на стыке Самары и Волжского района ожидается, что к ней будут прикрепляться большое количество жителей. Сейчас штат врачей и медсестер укомплектован, он будет расширяться по мере роста числа прикрепленного населения.

Губернатор осмотрел отделения поликлиники, пообщался с медицинским персоналом и посетителями.

«Важнейшая поликлиника для территории - очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тысяч человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тысяч жителей. Все необходимые врачи работают, - отметил Вячеслав Федорищев. - Плюс объект построен по всем нормативам бережливой поликлиники, то есть здесь правильно разведены потоки посетителей, разделены входы в отделения. Сейчас прошли буквально всю больницу – очень комфортно».

Глава региона подчеркнул, что строительство новых объектов здравоохранения и капремонт существующих будет вестись также в соответствии с принципом бережливой поликлиники.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершается капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, ведется строительство более 70 новых модульных объектов здравоохранения. На финальной стадии находятся работы по новой детской поликлинике в Самаре (ул. Панова\Часовая\Ерошевского). Медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, обновляется автопарк.

