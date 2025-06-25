Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.
Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.
В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО

25 июня 2025 18:51
90
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 

Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Большечерниговской ЦРБ Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в специальной военной операции, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 

В районной больнице он сопровождал оказание помощи возвратившимся с СВО и их родственникам. Врач с профессиональным стажем более 30 лет понял, что его навыки крайне необходимы в зоне СВО. Эдуард Михайлович - офицер запаса, лейтенант медицинской службы не смог поступить иначе и в июне 2023 года он подписал контракт и стал врачом Рощинского медбатальона. 
За время службы он участвовал в организации тылового госпиталя на 150 пациентов, был назначен начальником медицинского учреждения. Кроме того, приказом был направлен в полевой медицинский госпиталь для службы по профилю, где медперсонал трудился в режиме 24/7. Помимо оказания профессиональной помощи, он ассистирует хирургам.

В настоящее время Эдуард Титов продолжает службу. Теперь он капитан медицинской службы, командир медицинской роты, награждён медалями «За спасение погибавших», «За боевые отличия».

«Национализм - явление жестокое и опасное по своим масштабам. Ради мира, свободы и чистого неба наши соотечественники делают выбор в пользу правды и справедливости. И мы будем нести свою миссию до Победы», - подчеркнул врач, который вместе с коллегами самоотверженно сражается за жизнь и здоровье бойцов

 

Фото из личного архива Эдуарда Титова

Теги: Акценты В центре внимания Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
08 августа 2024, 17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей. Политика
3015
05 июля 2024, 21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
6054
19 февраля 2024, 14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
4809
В центре внимания
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
67
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
105
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
142
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
277
Весь список