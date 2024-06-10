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Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре

10 июня 2024 13:58
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Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре

Вячеслав Федорищев в завершении первой рабочей недели дал интервью самарскому блогеру. О самом важном — ниже, в первом интервью с блогером Ксенией Штефан, пишет Волга Ньюс.

О благоустройстве:

— Всегда хочется быстрых побед, но мы за системный, долгосрочный подход. В первую очередь нужно поменять систему этой работы, город большой, 9 районов. Сегодня утром встречался с главами районов, познакомился: те обращения, которые у меня уже были накоплены, до коллег довел, но самое главное — обсудили принципы работы. Глава города, руководитель района — это хозяйственник, который отвечает перед жителями. Первое, о чем договорились: работаем по-честному — к себе, к жителям. И — наводим порядок.

О социальной инфраструктуре и науке управления городами:

— Урбанистика — это не красивая надстройка. Это то, что было представлено и в Советском Союзе наукой развития городов, благоустройством, планированием. Например, строится жилой комплекс, но знаю по обращениям, не всегда создаётся достаточное количество социальной инфраструктуры рядом с новыми домами. Школы — несмотря на все демографические тенденции, их должно быть больше. Объекты здравоохранения, магазины, чтобы человек мог в шаговой доступности получить все необходимые услуги. Это все тоже наука управления городом. В Самаре сотни и тысячи любимых горожанами мест, которые должны преображаться. Все хорошее должно оставаться, но форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре, должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один — повышение качества жизни людей.

Об агломерации и развитии экономики:

— Агломерацией будем заниматься отдельно: агломерация — это важно, ее связанность помогает экономике развиваться лучше. Чем лучше развивается экономика, тем больше мы зарабатываем в бюджет. Больше зарабатываем в бюджет — больше направляем на модернизацию.

О жилищной застройке и комплексном развитии территорий:

— Когда появляется новый микрорайон или новый жилой комплекс, этот процесс должен сопровождаться серьезнейшей аналитикой со стороны правительства региона. Нельзя допускать, чтобы максимальная предельная нагрузка, которая появится с созданием нового объекта (это касается не только жилищного строительства, а любого объекта), критически надавила на инфраструктуру — ее нужно расшивать. Поэтому работа с ресурсоснабжающими организациями, создание новых мощностей — все это должно идти параллельно строительству объекта, а значит, договоренности должны быть достигнуты заранее. Нельзя одобрить объект, если не понимаешь, что инфраструктура под него будет создана. Это база, и мы точно так будем работать. То же самое касается проездных дорог, парковочных мест. Самара — город автомобилистов — очевидно, что этого должно быть в достаточном объеме.

О принятых ранее решениях в строительной сфере:

— С точки зрения инвестиционного климата (а строительство — тоже инвестиции, жилищное строительство — это драйвер экономики), важна стабильность. Стабильность — это доверие. Решения, которые были приняты, мы отменить не можем, не вправе. А вот новые решения, которые предстоит принимать, правила игры сформулируем и до каждого субъекта этой отрасли доведем. Но сначала посоветуемся со строителями, поймем, что правила, которые мы выработали, адекватны сегодняшнему дню, ситуации, и потом установим их и по ним будем жить.

Об обращении с бездомными животными:

— Первое и самое главное — безопасность жителей. Мы должны добиться того, чтобы случаев нападения животных на людей никогда больше не было. Есть подход — строить питомники для собак. Это дорогое удовольствие: должны быть соблюдены нормативы, обеспечен должный уход. Это серьезное финансовое решение — построить такой объект. В Тульской области комплексно занимаются этим вопросом: принято решение запроектировать два таких питомника. Это не решит проблемы, но станет еще одним шагом к цивилизованному решению вопроса. Второе — это наши ветеринарные службы, специалисты, их достаточность, методы и подходы. Нужно компетентно подойти, разобраться в этом вопросе, обязательно поеду в питомник, пообщаюсь с людьми, которые там работают, встречусь с зоозащитниками. Дадим и на этот вопрос ответ: как мы последовательно будем решать задачу, которая перед нами стоит.

О строительстве крематория:

— Серьезный вопрос. Знаю проблему, буду разбираться, в течение месяца дам ответ. В этом, как и в любом вопросе, подход здесь очень простой — человеческий. Чтобы дать на него ответ в таком ключе, нужно общаться. Я за неделю, конечно же, со всеми не успел пообщаться. Этот вопрос чувствительный, важный. Поэтому дам ответ чуть позже.

О главном за неделю:

— Самое для меня важное — что люди начали со мной общаться. Я-то открыт для общения, но, конечно, новый человек, "не нашенский", молодой. Я переживал, что диалог может сразу не сложиться. В итоге — нормально. Люди очень открытые, очень честные. Предельно честные. И с самого первого дня, где бы я ни был, общаясь не со своими коллегами — это отдельный жанр работы, — а именно с людьми, этот диалог с самого первого момента появился. У меня уже пятый блокнот с записями — ФИО, где живет, какая проблема и телефон. И я по каждой проблеме отработаю.

Теги: В центре внимания Прямая речь/Интервью

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