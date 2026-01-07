Я нашел ошибку
Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы.
Десант заботы: гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы
Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее.
Вячеслав Федорищева поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым 
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
Депутат Самарской Губернской Думы от фракции «Единая Россия» Юлия Хаджиева передала новогодние подарки и поздравления фронтовику Ивану Павлову и инвалиду Великой Отечественной войны Галине Стакановой.

Галина Митрофановна Стаканова – инвалид ВОВ, родилась 29 июля 1934 года. В 7 лет, в одночасье, она стала полной сиротой. Ее дом в Орловской области попал под бомбежку фашистов. Мать скончалась на месте. Через несколько часов погиб пятилетний брат. Сама Галина Митрофановна получила контузию, множественные осколочные ранения, потеряла одну руку. Вернувшийся на следующий день домой с фронта отец, не выдержав горя, умер от сердечной недостаточности, но Галину Митрофановну спасли военные врачи.

Поздравления в канун новогодних праздников получил и Иван Андреевич Павлов– участник легендарной Сталинградской битвы. Призванный в 1941 году, он служил танкистом, воевал в пехоте, был в разведке. Участвовал в Сталинградской битве, воевал на четырех фронтах. Был награжден орденом Великой Отечественной Войны 1 и 2 степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнисберга», «За победу над Японией».

«Я от всей души желаю всем ветеранам крепкого здоровья, душевного тепла, заботы и внимания близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью и светлыми воспоминаниями. Мы обязаны хранить память о великом подвиге нашего народа и передавать ее из поколения в поколение. Это наш долг перед теми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины тогда и отстаивает ее сегодня в зоне проведения спецоперации», - уверена депутат Юлия Хаджиева.

В сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского района секретарь местного первичного отделения «Единой России» и глава поселения Александра Данильцева навестила участницу войны Валентину Алексеевну Бойкову. В ходе тёплой встречи она выразила ветерану глубокую признательность за неоценимый вклад в Победу, мужество и стойкость.

Как отмечают организаторы, общение с ветеранами — это не формальность, а возможность прикоснуться к живой истории и услышать настоящие рассказы о героизме из первых уст.

«К сожалению, фронтовиков с каждым годом становится всё меньше: если в 2020 году их было 52 тысячи, то в этом мы поздравляем уже чуть более 6 тысяч по всей стране. Такие личные встречи бесценны, — подчёркивают в «Единой России». — Но для нас поддержка фронтовиков — не разовая акция, а системная, ежедневная работа: помощь в бытовых вопросах, юридическое и социальное сопровождение, постоянное внимание».

Отметим, что активисты местных отделений «Единой России» по всей области по собственной инициативе поздравляют ветеранов труда, детей фронта и тружеников тыла, чтобы в праздничные дни каждый, кто пережил тяготы военного времени, почувствовал заботу и благодарность.

Напомним, что акция проводится уже в шестой раз. Организаторами традиционной всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!»  выступают партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

