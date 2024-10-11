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Все витамины - в банке: самарские хозяйки поделились рецептами самых полезных заготовок на зиму

11 октября 2024 15:10
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В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.

Варенье из физалиса, жареные огурцы и кабачковый десерт со вкусом ананаса. При этом никаких красителей  и искусственных ароматизаторов. Все свое - с дачного огорода. Плюс золотые руки и рецептура, выверенная десятилетиями. В областном штабе общественной поддержки «Единой России» самарские пенсионерки, активистки общественных движений, ТОСов, старшие по домам  развернули выставку-дегустацию домашних заготовок.

«Нам очень понравилась это предложение - встретиться в  штабе и показать все, что мы умеем, узнать новые рецепты, просто пообщаться, - рассказала Нина Лесницкая, активист общества инвалидов Октябрьского  района Самары. - Все, что на столе, я вырастила на своем приусадебном участке и очень рада угостить других».

В штаб женщины пришли не только поговорить о кулинарных  секретах за чашкой чая, но и  поделиться хорошим настроением. Вкусное должно быть еще и полезным. Поэтому   в этот день на площадке штаба  работали врачи-специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики. Медики рассказали о принципах здорового питания, помогли рассчитать количество потребляемых калорий,  рассказали о здоровой альтернативе всяческим диетам.

«Чтобы  питаться сбалансированно и не набирать вес, есть принцип питания по методу тарелки. Половину тарелки занимают овощи и фрукты, что  обеспечит низкую калорийность рациона, а быстрое насыщение произойдет из-за клетчатки, которая набухает в желудке и прекрасно очищает желудочно- кишечный тракт, -рассказала  врач Юлия Джалад. -  На другой половине  тарелки должны быть белки и углеводы».

Необязательно употреблять овощи исключительно в сыром виде, подчеркивают врачи. Их можно тушить, готовить на пару,  запекать и отваривать. Альтернативой тяжелому майонезу остаются оливковое и подсолнечное масло и лимонный сок. Ежедневное употребление суточной нормы клетчатки, уверяют профессионалы медицины, снижает риск возникновения диабета, атеросклероза и желчнокаменной болезни.

На встрече  участницы разыграли в лотерею  билеты на концерт в  самарскую филармонию. Всем  в подарок от штаба общественной поддержки Самарской области - крышки для консервирования. Ведь оглянуться не успеешь -  а уже надо готовиться к новому дачному сезону, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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