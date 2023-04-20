«Волонтеры Победы» и активисты МГЕР продолжают работу по благоустройству мемориалов и воинских захоронений в регионе

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«Об уважительном и бережном отношении к сохранению исторической памяти много говорят. Но лучшим доказательством может стать только кропотливая работа», - уверен координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Ежегодно в преддверии Дня Победы депутаты, партийный актив «Единой России» совместно с волонтёрами и представителями администрации городов и муниципальных районов принимают участие в работах по благоустройству мемориалов, памятных мест, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

«Аллея Славы» на городском кладбище - одно из таких знаковых мест.Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооружённых сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

Каждый год весной активисты партийного проекта «Историческая память», молодогвардейцы и «Волонтеры Победы» и в рамках месячника по благоустройству приходят на Аллею Славы, расположенную на городском кладбище. В этот раз добровольцы убрали старую листву, подмели дорожки, очистили места захоронения от сорняков и другого мусора, помыли памятники.

«Не первый год вместе с партией «Единая Россия» «Волонтеры Победы» выходят на такие площадки, на городское кладбище, где благоустраиваем памятные места. Конечно, волонтёры обращают внимание на памятники со звездой. Многие захоронения уже заброшенные, потому что родственники ветеранов куда-то переехали или их уже тоже нет в живых», - рассказал руководитель Самарского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

«Это только старт всероссийских партриотических мероприятий ко Дню Победы у самарских «Волонтёров Победы». Буквально на следующей неделе мы начинаем проведение акции «георгиевская ленточка», «Диктант Победы». Потом пройдут ключевые мероприятия, связанные с Парадом Победы. И конечно, самое главное - это адресная помощь ветеранам», - подчеркнул Сергей Андриянов.

«Красим звездочки на могилках, оградки, убираем старую листву и ветки, чистим памятники и скамеечки. После уборки и благоустройства - сажаем цветы. Каждый год проводим благоустройство памятников и воинских захоронений.Считаем, что это важно знать молодому поколению, кто отдал в годы Великой Отечественной войны жизни за нас», - рассказывают ребята из «Молодой Гвардии».

Вместе с молодёжью рука об руку трудятся и «серебряные» волонтёры. Организовать субботник активистам партийного проекта «Единой России» помог Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"