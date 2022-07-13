Волонтеры из Самары помогут в восстановлении освобождённых территорий Донбасса

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Из Самары в Москву, а затем в Харьковскую область уезжают ещё два самарских волонтёра - активисты МГЕР Александр Данилевский и Эдуард Нестеренко.

Ребята работают в волонтерском центре «Единой России» уже более двух лет. Во время пандемии они помогали бороться с ковидом, сдавали кровь в поддержку российских военных, помогали вынужденным переселенцам в ПВР. Теперь они едут в Москву – в центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобождённых территориях.

Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки.

После прохождения тренингов волонтеров направят в центры гуманитарной помощи.

Отметим, что в минувшие выходные из Самарской области уже уехали шесть волонтёров. Три добровольца из Тольятти направились в Мариуполь почти на три недели. Среди них исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Васильев, пресс-секретарь местного отделения Лаврентий Денисов и активист «Молодой Гвардии» Артемий Колясников. К ним присоединились волонтёры из Жигулевска и Самары.

Подобная добровольческая поездка из добровольцев нашего региона не первая. Сейчас в Мариуполе уже работает группа самарских волонтеров. Ребята не только передают гуманитарную помощь жителям, но и помогают восстанавливать социальные объекты, работают в пунктах оказания юридической помощи и соцучреждениях.

Ранее в Харьковскую область в качестве волонтера на время своего отпуска отправился депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства». На Донбассе и освобожденных территориях работает 26 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них — в Мариуполе.

Такие же партийные центры гумпомощи работают в Попасной, Старобельске, Золотом и Лисичанске (ЛНР), в Купянске и Изюме Харьковской области, в Мелитополе Запорожской области.