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Волонтеры «Единой России» помогут жителям ЛНР в оформлении паспортов и организуют для школьников занятия ко Дню космонавтики
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Волонтеры «Единой России» помогут жителям ЛНР в оформлении паспортов и организуют для школьников занятия ко Дню космонавтики

2 апреля 2024 16:20
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В состав 59-ого отряда добровольцев вошли и наши земляки.

Еще один отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» будет работать в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. В состав 59-ого отряда добровольцев вошли и наши земляки.

Четверо студентов Поволжского государственного колледжа отправились на помощь жителям новых регионов. Александр Бородин  и Юрий Тукжанов уехали в Луганск, Владислав Кучин поехал в Энергодар, а Алексей Снежкин будет помогать волонтёрской миссии в Лисичанске.

Самарские добровольцы продолжат помогать жителям в оформлении документов для получения российского паспорта. Волонтёры выезжают к многодетным семьям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы ускорить для них процесс оформления документов. Кроме того, ребята помогут  организовать в школах квизы, викторины, лекции и другие просветительские мероприятия ко Дню космонавтики.

Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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