Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, подчеркнул Владимир Якушев.

«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», - сказал он.

В Самарском регионе общий объём государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в текущем году составляет 3,4 млрд рублей, в отрасли растениеводства - более 1 млрд. рублей. Среди основных направлений расходов – субсидирование производства зерновых культур, картофеля и овощей, а также проведение агротехнологических работ для повышения уровня экологической безопасности и плодородия почв; приобретение элитных семян и т.д.

Кроме того, по инициативе членов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента разработан законопроект, предусматривающий усиление мер адресной материальной поддержки для молодых специалистов в отрасли АПК.

Предлагается в три раза повысить размер единовременной выплаты при трудоустройстве. Если сейчас их размер составляет 34,5 и 69 тысяч рублей в зависимости от уровня образования, то в соответствии с предложенными поправками «подъёмные» могут составить 103,5 и 207 тысяч рублей. Предусмотрена также индексация ежемесячных денежных выплат на 106,2%.

Привлечение молодых специалистов в отрасль АПК - тема № 1, считает координатор партийного проекта «Российское село» в Самарской области, председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов.

«Депутаты регионального парламента рассматривают вопрос об увеличении единовременной денежной выплаты и индексации ежемесячной выплаты, которую выпускники аграрного профиля могут получать при поступлении на работу в сельхозорганизации в течение трёх лет. Эти стимулирующие выплаты не изменялись 16 лет. Выпускники этого года уже устроились на работу, надо, чтобы они получили определённую помощь. Это очень важная мера государственной поддержки, которая будет эффективно работать на развитие агропромышленного комплекса губернии», - подчеркнул Николай Сомов.