Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», – уточнил врио секретаря Генсовета.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками - 35%. Треть кандидатов - женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%. Каждый четвёртый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих - 13%.

«Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», - заключил Владимир Якушев.

Главным политическим событием ЕДГ-2024 в регионе станут досрочные выборы губернатора Самарской области. Решением избирательной комиссии Самарской области голосование будет проводиться в течение трёх дней подряд с 6 по 8 сентября 2024 года. Кандидатом от «Единой России» стал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В настоящий момент он исполняет полномочия Секретаря Самарского регионального отделения партии.

Кроме того, в Самарской области в сентябре 2024 года планируются 22 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области. По одномандатным избирательным округам будут избираться 25 депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области восьмого созыва. Среди кандидатов от «Единой России» - ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, социальный координатор Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Новокуйбышевске Константин Красильников. Еще в 21 муниципальном образовании пройдут дополнительные выборы местного уровня, активисты «Молодой Гвардии», волонтёры и участники СВО составляют около 25 %.