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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Владимир Якушев: «Единая Россия» доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

21 августа 2024 10:26
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В помощи жителям участвуют уже 70 региональных отделений партии, в том числе, из новых регионов.

В помощи жителям участвуют уже 70 региональных отделений партии, в том числе, из новых регионов.

Волонтёры, активисты «Единой России» и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

«Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки», - отметил Владимир Якушев. По его словам, идёт работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки «Единой России» по Курской области.

«Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячам жителей», - рассказал Владимир Якушев.

Первый заместитель председателя Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Марина Антимонова подчеркнула: «Общая беда объединила нас. Мы глубоко переживаем и сочувствуем тем людям, которые пострадали от фашистской агрессии, подверглись смертельному риску.  Помогаем, чем можем. Мы находимся на связи с коллегами из Курской областной Думы, и перед отправкой гуманитарной помощи, связались и уточнили, что необходимо в первую очередь.  Всё будет передано в руки наших коллег, которые адресно распределят помощь».

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой Гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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