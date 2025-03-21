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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти

21 марта 2025 19:30
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Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.

В пятницу, 21 марта, Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года в Тольятти на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» на площадке ООО «Транспорт будущего».

В частности, Правительству России поручено обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней; принять меры для повышения уровня локализации производства ключевых узлов БАС, а также утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для организаций – производителей БАС и их оснащение такими производственными линиями.

Кроме того, необходимо обеспечить установление нового класса воздушного пространства РФ, предусмотрев применение упрощенного порядка использования воздушного пространства для выполнения полетов беспилотных воздушных судов. 

В число задач также входит проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных авиационных систем — при участии АНО «Университет НТИ 2035», исполнительных органов субъектов РФ, госкорпораций, организаций с государственным участием. 

Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.

Правительству РФ также совместно с правительством Самарской области поручено рассмотреть вопрос о формировании в регионе центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе Тольяттинского государственного университета.

Как отметил Президент на совещании, для решения этих задач «есть необходимые ресурсы и, главное, колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей». 

«Цель, которую мы перед собой поставили, – комплексная, системная, без всякого преувеличения это цель общенационального масштаба. Именно поэтому было принято решение консолидировать ресурсы, сделать это в рамках профильного нацпроекта с учётом огромного значения отрасли для граждан, бизнеса, для отечественной экономики и, безусловно, само собой разумеется, для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Вячеслав Федорищев уверен, что Самарская область накопила серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС: «Создание центра по развитию беспилотной авиации, а также института на базе Тольяттинского государственного университета — это не только признание нашей области как лидера в сфере беспилотных технологий, но и важный шаг в укреплении научного и производственного потенциала. У региона накоплен огромный потенциал, в том числе создан кластер беспилотной авиации. Уже сегодня видим, как разработки наших производителей в области беспилотных авиационных систем находят практическое применение. Особое внимание уделяем подготовке кадров. Создание специализированных классов, развитие кооперации между учебными организациями и предприятиями – все это способствует формированию профессиональной среды.
Мы готовы делиться своим опытом и активно поддерживать инициативы, направленные на развитие беспилотных технологий. Это наш вклад в будущее страны, в ее технологическое лидерство».

Напомним, НПЦ в Тольятти стал первым региональным центром, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу. Компания «Транспорт будущего» выпускает в том числе аппараты для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений — массой более 30 кг и массой менее 30 кг. Дополнительно на собственных промышленных активах разворачивает выпуск отечественных комплектующих – винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, шасси, литий-ионных аккумуляторных батарей и других, сейчас работают 11 производственных линий. Выпуск беспилотников наращивается и по итогам года должен превысить показатель нацпроекта, предусмотренный на 2030 год. 

«Все поручения Президента предельно важны для отрасли и для нашей компании. Это — большой шаг в правильном направлении. Всеми участниками была проделана большая работа для того, чтобы наиболее важные задачи отрасли были отражены в опубликованном сегодня перечне. Особо значимым считаем включение в нацпроект БАС космического направления, поддержку локализации производства комплектующих, задачи по наращиванию экспорта БАС и услуг, проекты по производству АКБ, в том числе проект, разработанный «Транспортом будущего», – отметил генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

На этой неделе Вячеслав Федорищев обсудил с заместителем Министра транспорта РФ Андреем Никитиным, руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым развитие БАС в регионе, в том числе ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для БАС, которые появятся в Самарской области в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Площадки предназначены для приема, технического обслуживания и выпуска беспилотников. На каждом объекте будут ангары хранения и обслуживания БАС, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иная необходимая инфраструктура. С появлением такой площадки Тольятти станет пилотной территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов беспилотных авиационных систем.

В ряде школ региона открыты специализированные классы по БАС, губернатором принято решение запустить региональную программу «Российские технологии» – 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА. 

Теги: Акценты В центре внимания

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