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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было

30 июля 2021 15:45
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Как отметил профессор Самарского университета Виктор Полянский, такая высокая конкуренция предоставляет избирателям широкий выбор.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборы разного уровня, в том числе депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов власти в 39 регионах страны. До этого момента осталось 50 дней. Почти 6,4 тысячи кандидатов выдвинулись на выбору в Госдуму. Конкурс - 14 человек на место, вдвое выше, чем при поступлении в МГУ.

Как отметил профессор Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский, такая высокая конкуренция предоставляет избирателям широкий выбор.

Виктор Полянский подчеркнул, что такого явно заметного конкурсного подхода политических партий к получению мандатов, даже и в государственной думе, уже давно не было. По его мнению, жёсткая конкуренция даст достойный результат.

Он уверен: конкурсный отбор одного из 14 претендентов обеспечит Госдуме качественный состав как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

- Это должно стимулировать наших избирателей пойти и высказаться относительно качества кандидатов, которых представили нам партии, или отдельные граждане сами себя выдвинули. На мой взгляд, надо воспользоваться конституционным правом и участвовать в выборах, тем самым выразив свою волю. Важно, чтобы процесс имел не только законный, но и легитимный характер, чтобы публичная власть обладала легитимными основами.

Виктор Полянский добавил, что по Конституции, по избирательному законодательству голосование не является обязательным, но есть определенный долг перед своим государством, чтобы сформировать достойный механизм его управления.

- Призываю всех сделать этот выбор и сформировать достойный, очень важный институт нашей публичной власти, Государственной думы Федерального собрания России.

 

Фото:    Игорь Казановский/СОВА

Теги: Виктор Полянский избиратели Прямая речь/Интервью широкий выбор

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